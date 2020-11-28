Нур-Султан, , 23:22 — REGNUM Официальная Москва никак не отреагирует на арест и уголовное преследование пророссийского блогера и правозащитника Ермека Тайчибекова а Казахстане. Такое мнение ИА REGNUM высказал правозащитник из Латвии Владимир Линдерман.

Напомним, что в конце сентября полиция в Алма-Ате задержала блогера Ермека Тайчибекова, который выступает в СМИ против дискриминации русского населения Казахстана. Блогер подозревается в разжигании межнациональной розни.

«С точки зрения российской элиты Тайчибеков никто и звать его никак. Кроме того, Казахстан числится в «союзниках» России, и ради Тайчибекова никто не будет портить отношения с тамошними властями. Я считаю, что это абсолютно неправильно. В таких ситуациях должен действовать принцип «русские своих не бросают». Подразумевая под своими как собственно русских, так и тех представителей титульных наций, которые хотят иметь общую судьбу с Россией и русским народом. Если защита таких людей, попавших в беду, не вписывается по тем или иным причинам в государственную политику России, то необходимы неправительственные российские организации, которые могли бы действовать самостоятельно, не давая повода обвинить Кремль во вмешательстве во внутренние дела «дружественного» государства. Но, увы, вся правозащитная сфера в РФ монополизирована западниками которых судьбы таких людей, как Ермек, попросту не интересует», — полагает Линдерман.

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