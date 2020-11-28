У Зеленского спрогнозировали падение экономики Украины к концу 2020 года
Киев, 28 ноября, 2020, 10:59 — ИА Регнум. Развитие экономики Украины по итогам текущего года из-за последствий пандемии коронавируса упадет не более, чем на пять процентов. Об этом 27 ноября в программе «Свобода слова Савика Шустера» заявила заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив.
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По словам Ковалив до начала пандемии ожидался рост экономики страны на четыре процента. Однако после начала пандемии прогноз был скорректирован до падения экономики на семь процентов.
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Она отметила, что за месяц до конца года видно, что ожидания относительно падения экономического развития страны «будут не такими плохими».
Напомним, ранее в государственной казначейской службе Украины сообщили, что бюджет страны за период с января по октябрь текущего года выполнен с дефицитом в 112,2 млрд гривен. В ведомстве также утверждают, что данная цифра почти в четыре раза превышает дефицит бюджета за аналогичный период прошлого года. В январе-октября 2019 года дефицит бюджета составлял 30,3 млрд гривен.