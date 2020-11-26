Киев, , 11:36 — REGNUM Бюджету Украины за 2020 год не хватает минимум 40 млрд гривен. Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады, член фракции «Голос» Ярослав Железняк, сообщила 25 ноября пресс-служба партии.

«Главная проблема — это то, что фактически не осталось денег. Была огромная дыра в бюджете, которую хотели закрыть за счет МВФ, ЕС и Всемирного банка», — рассказал он

Парламентарий отметил, что внешние кредиторы не дадут Украине денег из-за ряда скандальных решений, связанных с национальным банком страны, а также борьбой с коррупцией.

«Государство пока ещё способно платить зарплату, пенсии, внешний долг и некоторые программы по оборонной отрасли. На всё остальное денег нет», — подчеркнул Железняк.

По его оценке минимальный размер дыры составляет 40 млрд гривен, однако более реалистичные расчёты говорят о 50−120 млрд гривен ($1,4 млрд, $1,76 млрд — $4,2 млрд соответственно).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший первый заместитель министра экономики Украины Павел Кухта заявил, что пустая украинская казна вынуждена работать в режиме «картотеки», выдавая деньги только на неотложные расходы.

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