Киев, 26 ноября 2020, 11:36 — REGNUM Бюджету Украины за 2020 год не хватает минимум 40 млрд гривен. Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады, член фракции «Голос» Ярослав Железняк, сообщила 25 ноября пресс-служба партии.
Парламентарий отметил, что внешние кредиторы не дадут Украине денег из-за ряда скандальных решений, связанных с национальным банком страны, а также борьбой с коррупцией.
По его оценке минимальный размер дыры составляет 40 млрд гривен, однако более реалистичные расчёты говорят о 50−120 млрд гривен ($1,4 млрд, $1,76 млрд — $4,2 млрд соответственно).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший первый заместитель министра экономики Украины Павел Кухта заявил, что пустая украинская казна вынуждена работать в режиме «картотеки», выдавая деньги только на неотложные расходы.
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