Киев, , 17:07 — REGNUM Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2020 года выполнен с дефицитом в размере 112,2 млрд гривен, сообщила 26 ноября казначейская служба страны.

Согласно источнику, нынешний дефицит почти в 4 раза превышает дефицит за аналогичный период прошлого года, который составлял 30,3 млрд гривен.

В сообщении отмечается, что сводный бюджет Украины в январе-октябре этого года выполнен с дефицитом 89,4 млрд гривен против дефицита в 643,1 млн гривен за аналогичный период 2019 года.

Казначейство также отмечает, что непосредственно за октябрь госбюджет свели с дефицитом в 30,4 млрд гривен.

ИА REGNUM напоминает, что 25 ноября бывший первый заместитель министра экономики Украины, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта сообщил, чтовпервые за минувшие десять лет украинская казна полностью опустела и государству нечем покрывать долги.

Позже в этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об отсутствии проблем с наполнением государственного бюджета, отметив, что до конца года бюджет будет полностью выполнен, и правительство в полной мере обеспечит финансирование всех выплат для людей.

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