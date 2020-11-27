Киев, , 17:57 — REGNUM Министр финансов Украины Сергей Марченко подтвердил информацию о том, что казначейство приостановило финансирование некоторых бюджетных расходов и программ, но настаивает, что речь идет о незначительных суммах.

Об этом он сказал в интервью «BBC Украина», материал опубликован сегодня, 27 ноября.

«Речь может идти о незначительных задержках на незначительные суммы. Ни о каких суммах в десятки миллиардов гривен, как идут инсинуации в прессе, речь не идет», — подчеркнул Марченко.

Вместе с тем, он признал, что недофинансирование бюджета является значительным, порядка $3 млрд. Однако у минфина и правительства в целом есть понимание того, каким образом формировать ликвидность для проведения расходов в декабре.

«Ситуация непростая, совершенно непростая… так сложилось, что значительная сумма денежных средств до настоящего времени нам не поступила. Речь о сумме более чем 3 млрд долларов США, которые были заложены у нас в бюджете», — сказал чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на этой неделе бывший первый заместитель министра экономики Украины, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта сообщил, что впервые за минувшие десять лет украинская казна полностью опустела и государству нечем покрывать долги. Позже в этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об отсутствии проблем с наполнением государственного бюджета, отметив, что до конца года бюджет будет полностью выполнен, и правительство в полной мере обеспечит финансирование всех выплат для людей.

26 ноября стало известно, что государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2020 года выполнен с дефицитом в размере 112,2 млрд гривен.