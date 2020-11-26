Новосибирск, 26 ноября, 2020, 05:11 — ИА Регнум. В новосибирском суде рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Городской клинической больницы № 11. Это медучреждение было переквалифицировано в госпиталь для пациентов с COVID-19, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пандемия

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Напомним, ранее в ходе внеплановой проверки больницы, проведённой сотрудниками новосибирского управления Роспотребнадзора, были выявлены нарушения действующих правил и гигиенических стандартов, нормативов.

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«Постановлением суда ГБУЗ Новосибирской области «ГКБ №11» признано виновным в совершении указанного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило», — уточнили в Ленинском районном суде Новосибирска.