Новосибирск, , 14:22 — REGNUM В Новосибирске суд приступил к рассмотрению дела об административном правонарушении в отношении городской больницы №11, которая ранее была переквалифицирована в госпиталь для пациентов с COVID-19. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий». Об этом говорится на сайте Ленинского районного суда Новосибирска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уточняется, что в ходе внеплановой проверки больницы, проведённой сотрудниками новосибирского управления Роспотребнадзора, выявлены нарушения, «а именно: изоляция пациентов с коронавирусной инфекцией или с подозрением на коронавирусную инфекцию осуществляется в палаты, не оснащённые устройством обеззараживания воздуха; приём больных не осуществляется непосредственно в палату, приём пациентов осуществляется через общий коридор первого этажа приёмного отделения и ряд других нарушений».

К рассмотрению дела суд приступил накануне, 30 июля, но, как уточнили в пресс-службе суда, рассмотрение отложено до 2 октября 2020 года.