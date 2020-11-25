Санкт-Петербург, 25 ноября, 2020, 13:36 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на сегодня развернуто 10 846 инфекционных коек, из которых свободны 7,7% коек. В ближайшее время еще четыре корпуса в выставочном комплексе «Ленэкспо» будут переоборудованы под прием больных COVID-19. Об этом 25 ноября сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, отвечающего за городское здравоохранение.

Елена Молчанова ИА REGNUM Один из корпусов «Ленэкспо»

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Эргашев докладывал в Заксобрании, что в Петербурге осталось только 7% свободных коек для лечения пациентов с COVID-19. Однако затем в городе резко возросла суточная выписка, после того, как пациентов разрешили выписывать уже после первого отрицательного теста на ковид или при «стабильном улучшении» их состояния.

Тем временем на территории «Ленэкспо» активно идут работы по модернизации и утеплению четырёх корпусов переоборудованного под временный госпиталь выставочного комплекса — в 1, 2, 3 и 8-м корпусах создаются условия для лечения тяжелых и средне-тяжелых пациентов с коронавирусом и пневмонией.

«Во вновь вводимых корпусах будут развернуты 1154 койки, в том числе 15 реанимационных коек с ИВЛ для лечения тяжелых больных. Сейчас в 1, 2, 3 и 8 корпусах «Ленэкспо» практически круглосуточно ведутся работы по подводке кислорода», — заявил Олег Эргашев.

Всего в «Ленэкспо» планируется принимать до 2500 пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас здесь развернуты 1295 коек.

По данным Смольного, в настоящий момент в «Ленэкспо» находятся 508 человек — в павильоне №5 (для тяжелых и средне-тяжелых) — 259 человек, в павильоне №7 (средней и легкой степени) — 249 пациентов.

В общей сложности медицинскую помощь больным с коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями в Петербурге оказывают в 16 городских больницах и четырех федеральных стационарах — Педиатрическом университете, СЗГМУ им. Мечникова, Первом медицинском университете, Клинической больнице № 122 им. Л.Г.Соколова ФМБА России.

«Развернуты 10 846 инфекционных коек, из которых свободны 7,7% коек», — отметили в аппарате вице-губернатора

Если этого будет не хватать, дополнительно будут задействованы коечные резервы трех федеральных учреждений — НМИЦ им. Алмазова, Всероссийского центра экстренной радиационной медицины, НИИ фтизиопульмонологии.

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Напомним, за 24 ноября в Петербурге зафиксирован 3421 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны 1769 человек, скончались 85 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге выявлено 107 464 случаев заражения. От COVID-19 умерли 5138 человек. Выздоровели 61 885 человек.