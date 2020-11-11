Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM В Петербурге осталось только 7% свободных коек для лечения пациентов с COVID-19. Об этом сообщил 11 ноября вице-губернатор Олег Эргашев, выступающий на заседании Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Палата в Мариинской больнице, лечащей ковид Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

В Петербурге COVID-19 и внебольничные пневмонии, которые, по словам Эргашева, в 80% случаев являются коронавирусными, лечат в 20 стационарах, включая четыре федеральных.

«В стационарах развернуто 9613 коек. Свободны на сегодняшний день 605 коек — 7 процентов. Для борьбы с коронавирусом и внебольничными пневмониями также развернуты дополнительные койки, в общей сложности, совместно с «ковидными», это 11 120 коек. Свободно 18,9% коек», — заявил вице-губернатор.

Напомним, Петербург перешагнул рубеж в 1,5 тыс. новых зараженных коронавирусом ежесуточно. По словам Эргашева, в случае необходимости власти дополнительно планируют задействовать НМИЦ им. Алмазова, Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. Никифорова и НИИ Фтизиопульмонологии.

Читайте также: Петербург продолжает ставить «рекорды» по коронавирусу: 1574 новых случая

Олег Эргашев также сообщил, что во временном инфекционном госпитале «Ленэкспо» развернуто 1295 коек.

«Мы стараемся сейчас дополнительно подготовить мощности 1, 2 и 3 павильонов «Ленэкспо» для приема пациентов средней степени тяжести», — заявил чиновник Смольного.

Читайте ранее в этом сюжете: Число госпитализированных с COVID-19 петербуржцев за неделю выросло на 18%