Вашингтон, 25 ноября, 2020, 08:54 — ИА Регнум. Избранный президент США Джо Байден выбрал на ключевые посты в своей администрации людей, обладающих большим опытом и профессионализмом, благодаря чему ему, похоже, удалось создать команду, о которой всегда мечтал его предшественникБарак Обама, заявилДжеймс Трауб в статье, вышедшей 24 ноября в The Foreign Policy.

Джо Байден и Камала Харрис

По словам обозревателя издания, Обаме во время его первого срока не удалось собрать такую команду, которая бы по опыту и профессионализму сравнилась с членами администрации Джорджа Буша — старшего.

«В отличие от Буша, Обама пришел в Белый дом, имея скудный опыт в сфере национальной безопасности. Ему нужно было продемонстрировать свою серьезность. И поэтому, когда пришло время выбирать свою команду, Обама обратился к суперзвезде Хиллари Клинтон, выбранной на должность госсекретаря, и к Джеймсу Джонсу, эрудированному генералу, которого он едва знал и который стал его советником по национальной безопасности», — указал Трауб.

«Клинтон оказалась прекрасным выбором. Джонс же стал настоящей катастрофой, и поэтому вскоре его заменили. Обама, наконец, собрал команду, которую хотел, хотя она так и не смогла работать так же гладко, как машина Буша», — добавил он.

Теперь же, после того как Байден заявил о том, что пост госсекретаря в его администрации займет Энтони Блинкен, советника по национальной безопасности — Джейк Салливан, а послом США в ООН станет Линда Томас-Гринфилд, можно говорить о том, что в Белом доме будет сформирована команда, которую всегда хотел видеть Барак Обама. При этом, указывает Трауб, они придерживаются взглядов, вполне присущих традиционным аналитическим центрам. Иными словами, команда Байдена обещает не трансформации, а «реставрации», что тем не менее не означает возвращения к прежнему, имевшему место до избрания Дональда Трампа, статус-кво.

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«С 2016 года мир кардинально изменился. Команде Байдена придется противостоять новым вызовам со стороны Китая и России, подтвердить центральную роль демократии в мировом порядке, скоординировать глобальные меры по борьбе с пандемией и добиться долгосрочных изменений в области торговли, налогообложения и регулирования в целях создания более справедливой глобальной экономики», — обратил внимание эксперт.

Восстановлению при Байдене подвергнется непосредственная практика государственного управления, а также моральное, экономическое и дипломатическое лидерство США — американская исключительность в новом ключе.

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