Вашингтон, 24 ноября 2020, 09:26 — REGNUM По мере того как проступают четче контуры будущей администрации США, которую с большой долей вероятности возглавит Джо Байден, становится очевидно, что она может пойти в отношении «агрессивного Китая» по стопам администрации бывшего президента-демократа Барака Обамы, то есть проявлять неуместную сдержанность. Это было бы большой ошибкой, считает эксперт по вопросам обороны Австралийского института стратегической политики Чарли Лайонс Джонс в статье, вышедшей 24 ноября в The Strategist.
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Это политически разномастный регион, правительство стран которого в общем и целом желают сохранить свой суверенитет и избежать попадания в орбиту Пекина. Для этого необходимы заинтересованные и готовые к взаимодействию США, которые могут выступать в качестве преграды для «китайского военного экспансионизма».
При всех его недостатках Трамп понимал, что такое сила. По словам Билахари Каусикана, бывшего постоянного секретаря министерства иностранных дел Сингапура, Обама не стал карать сирийского президента Башара Асада за «вопиющее применение химического оружия против собственного народа», то действующий глава Белого дома нанес удар по Сирии во время ужина с председателем КНР Си Цзиньпином. Каусикан подчеркнул, что тот шаг «во многом показал, что американская мощь никуда не исчезла».
Безусловно, у Байдена еще не было возможности поддержать свою риторику конкретными действиями, чтобы продемонстрировать американскую мощь. Так, в его предвыборном штабе придерживаются довольно жестких антикитайских позиций, тогда как предполагаемый кандидат Байдена на пост главы Пентагона Мишель Флурной выступает за укрепление американских вооруженных сил с тем, чтобы они «могли потопить все китайские военные корабли, подводные лодки и торговые суда в Южно-Китайском море в течение трех суток». Сам же Байден назвал китайского лидера «головорезом».
Прежде всего Байден явным образом не хотел следовать примеру администрации Трампа, который принял поздравление с победой со стороны лидера Тайваня Цай Инвэнь. В случае же с Байденом все ограничилось беседой посланника Тайбея в Вашингтоне Бихим Сяо и внешнеполитическим советником избранного президента Энтони Блинкеным, которому пророчат пост главы Государственного департамента США.
Помимо риторики, на мягкий курс Байдена в отношении КНР указывает и то, кого он выбрал на ключевые должности в своем внешнеполитическом аппарате — так называемые сторонники «реставрации» и «реформации», как из назвал эксперт по международным отношениям Томас Райт. Первые с восхищением вспоминают избирательность, с которой Обама применял военную силу, а также верят в способность Америки как великой державы преодолевать встающие перед ними вызовы. Вторые, напротив, считают, что Вашингтон должен играть более активную роль в мире, защищая свои экономические интересы и сотрудничая с другими странами, особенно демократическими для того, чтобы обогнать такие усиливающиеся, как Китай.
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Наконец, сколь бы важным ни была внешняя политика, основное внимание Белого дома, скорее всего, будет занимать внутриполитические проблемы. В этом отношении показательным кажется выбор Байденом Джейка Салливана на пост советника по вопросам национальной безопасности. Он неоднократно указывал на то, что целью внешней политики США должно стать как раз преодоление внутренних вызовов, поэтому можно ожидать, что при Салливане внешнеполитические решения Байдена будут в фарватере внутриполитических приоритетов США.