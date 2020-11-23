Томск, 23 ноября, 2020, 14:14 — ИА Регнум. В отношении супруги арестованного мэра Томска Ивана КляйнаГалины Кляйн возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

(сс) succo Суд

По версии следствия, гендиректор ОАО «Томское пиво» Галина Кляйн оказала сопротивление при проведении обыска, сообщает РИА «Томск» со ссылкой на информацию от адвокатов Ивана Кляйна.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэр Томска Иван Кляйн был задержан 13 ноября. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления»).

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Кляйн был заключён под стражу на два месяца. А 18 ноября Кировский районный суд Томска отстранил его от должности мэра города на период следственных действий.

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