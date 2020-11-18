Томск, , 11:25 — REGNUM В томских Telegram-каналах 18 ноября появилась информация о задержании супруги мэра Томска Ивана Кляйна Галины Кляйн.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в пресс-службу следственного управления СК России по Томской области.

«Мы не задерживали и не арестовывали Галину Кляйн, не имеем к этому никакого отношения», — заявили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

В УМВД России по Томской области информацию о задержании Галины Кляйн по телефону комментировать отказались.

Между тем, как передаёт РИА Томск, ссылаясь на слова своего источника, информация о задержании жены Ивана Кляйна, гендиректора «Томского пива» Галины Кляйн недостоверна. Она вызвана в полицию, чтобы объяснить, почему препятствовала сотрудникам правоохранительных органов во время обыска у неё дома.

«Галина Кляйн в среду вызвана для дачи пояснений в полицию по факту оказания противодействия следственно-оперативной группе при проведении обыска дома», — приводит издание слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Томска Иван Кляйн был задержан 13 ноября. В отношении градоначальника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

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18 ноября Кировский районный суд Томска по ходатайству следствия временно отстранил Кляйна от должности мэра города.

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