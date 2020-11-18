Томск, , 08:43 — REGNUM Кировский районный суд Томска 18 ноября отстранил Ивана Кляйна от должности мэра города.

Кляйн отстранён от должности на период следственных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Кляйн был задержан 13 ноября. Уголовное дело в отношении мэра было возбуждено по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления»).

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Суд избрал в отношении Кляйна меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

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