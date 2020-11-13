Томск, , 09:20 — REGNUM СУ СК РФ по Томской области обнародовало подробности задержания мэра Томска Ивана Кляйна. Следственные действия в отношении чиновника проводится в рамках уголовного дела возбуждённого по ч.2 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления»).

Предварительно установлено, что ещё в 2016-м году Иван Кляйн, действуя в интересах ОАО «Томское пиво», основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации г. Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка ОАО «Томское пиво».

Это позволило подготовить и подписать постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны. По мнению следователей, данное действие нанесли существенный вред, выразившийся в невозможности использования им земельного участка по планируемому назначению — строительству многоэтажных жилых домов.

Из официальной информации также следует, что за после задержания Ивана Кляйна последовали обыски по месту его жительства подозреваемого, а также — в администрации Томска и служебных помещениях ОАО «Томское пиво».

Как уже сообщало ИА REGNUM, задержание мэра Томска произошло сегодня утром, 13 ноября. Ранее подробности и причины задержания чиновника не разглашались.

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