Ереван, 21 ноября, 2020, 12:50 — ИА Регнум. Недопущение кровопролития в Карабахе — это главная задача, поставленная Верховным главнокомандующим Российской Федерации, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Фрагмент видеозаписи со встречи главы оборонного ведомства РФ с главой правительства Армении была опубликована 21 ноября в пресс-службе правительства Армении.

Mil.ru Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

«Мы прилетели с совершенно определенными конкретными задачами. Вы знаете о том, что после подписанного заявления мы в самом срочном порядке пригласили сюда весь миротворческий контингент, завершили эту работу позавчера. За эти дни мы встали практически по всей территории Карабаха. Выстроено 23 поста, мы контролируем дорогу на Степанакерт, Лачинский коридор. Естественно, обеспечиваем продвижение и возвращение туда беженцев, которые оттуда ушли. Дальше предстоит большая работа по, я надеюсь, теперь уже налаживанию мирной жизни в Карабахе и с нашей стороны конечно главная задача — это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш Верховный главнокомандующий. Мы, безусловно, настроены ее выполнить. Помимо этого мы намерены обсудить дальнейшую жизнь здесь и работу наших миротворцев, что для этого надо. Ну и, естественно, все те вопросы, которые касаются нашего сотрудничества и по военной линии и по военно-технической линии. Мы приехали с большим планом, надеемся его реализовать», — заявил Шойгу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворгян сообщила о прибытии министра обороны России Сергея Шойгу в Армению и его встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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