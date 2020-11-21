Ереван, , 10:01 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Ереван в составе российской межведомственной делегации. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба правительства Армении.

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Напомним, что накануне президент России Владимир Путин заявил, что в Ереван и Баку отправится российская делегация для того, чтобы решить самые насущные, в том числе и гуманитарные, проблемы Нагорного Карабаха.

Вскоре в столицу Армении прибудет министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также вице-премьер России Александр Новак и вице-премьер Алексей Оверчук. В Ереване члены российской делегации встретятся с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.