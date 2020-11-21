Ереван, 21 ноября 2020, 10:08 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, прибывший в Армению, встречается с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила 21 ноября пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворгян.
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По словам Геворгян глава оборонного ведомства России уже прибыл в Армению.
Также сегодня, 21 ноября, ожидается визит в Армению главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергея Лаврова.
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