Киев, 21 ноября, 2020, 07:41 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что при угрозе коллапса медицинской системы страны правительство будет настаивать на ужесточении карантина. Об этом 20 ноября Степанов заявил в программе «Мир или война» на украинском телеканале «Интер».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Медицинская маска

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«Понятно, если будет угроза полного локдауна медицинский системы (именно медицинской системы), мы будем настаивать на том, что нужно вводить более жесткие мероприятия», — заявил он.

На уточняющий вопрос ведущего программы, о каком количестве инфицированных в сутки идет речь, министр ответил, что в данном случае речь идет о тех инфицированных, которые попадают в больницы ввиду тяжелого течения коронавирусной болезни.

«Когда мы говорим о количестве больных я еще раз хочу подчеркнуть, для нас главное — это количество людей, которые попадают в больницы, то есть госпитализируются. Если исходить из сегодняшнего процента тяжелых больных, которые попадают именно в больницу, то я думаю, что это уже то есть больше порядка там тридцати тысяч больных в сутки в определенном периоде. Тогда это может вызвать серьезные проблемы относительно нагрузки на медицинскую систему», — подчеркнул министр здравоохранения Украины.

В качестве примера он отметил, что по состоянию на утро 20 ноября в больницах страны находились 27 902 госпитализированных. По словам Степанова, для медицинской системы страны это является «самым критическим и серьезным показателем».

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Напомним, в предыдущие сутки на Украине выявили более 14,5 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. 1728 человек за предыдущие сутки были госпитализированы в медицинские учреждения страны.

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