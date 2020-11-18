Санкт-Петербург, 18 ноября, 2020, 16:32 — ИА Регнум. В Петербурге замедлилась динамика по госпитализации больных с COVID-19. Об этом заявил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на заседании Заксобрания 18 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Лисовца, в октябре и начале ноября темпы прироста госпитализированных еженедельно составляли около 21%. Напомним, на прошлом пленарном заседании ЗакСа 11 ноября вице-губернатор Олег Эргашевотчитался о 18% прироста госпитализированных за неделю.

Но «в течение прошлой недели динамика госпитализаций продемонстрировала снижение темпов роста», утверждает Дмитрий Лисовец.

«Прошлая неделя продемонстрировала восьмипроцентный рост. Данные прошедших двух дней текущей недели говорят о стабилизации числа госпитализированных взрослых пациентов», — заявил чиновник.

При этом в городе на сегодня осталось около 9−10% свободных коек для больных COVID-19, включая временный госпиталь в «Ленэкспо», пятый корпус которого почти заполнен. Сейчас специалисты готовят павильон №8, куда до конца ноября предполагают провести кислород.

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Напомним, за последние сутки в Петербурге нашли 2215 новых носителей коронавируса. Это новый абсолютный рекорд по суточной выявляемости. К сегодняшнему дню на Петербург, согласно официальной статистике, пришлось уже 15,5% от общероссийской суточной смертности от COVID-19.