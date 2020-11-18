Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM Петербургская статистика по распространению коронавирусной инфекции поставила очередной рекорд. Как сообщили 18 ноября в оперативном штабе, за истекшие сутки выявлено 2215 новых носителей коронавируса. Это на 85 случаев больше, чем днем ранее. Суточный прирост составил 4%.

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Также за сутки в Петербурге выписано 1168 пациентов, организм которых справился с заболеванием. Это на 70 человек больше, чем днем ранее, и также является рекордной цифрой выписки за всё время пандемии.

Нарастающим итогом в Северной столице зафиксировано 88 088 случаев заражения за всё время пандемии, это третья строчка в общероссийском списке, после Москвы и Московской области. Выздоровело за всё время 51 999 человек. Скончался от ковида в Петербурге 4691 человек — больше умерло только в Москве (8009).

За последние сутки в России подтверждено 20 985 случаев новой коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 1 991 998 случаев (+1,1% в сутки).

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