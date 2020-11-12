Санкт-Петербург, 12 ноября, 2020, 21:28 — ИА Регнум. Глава Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко отправлен в отставку. Это следует из постановления, которое уже подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. На днях он вручил Миненко орден Почета.

Дарья Драй ИА REGNUM Виктор Миненко

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«Постановляю освободить Миненко Виктора Александровича от обязанностей члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса на основании личного заявления», — говорится в документе. Он датирован 12 ноября. Теперь его направят в Заксобрание, Горизбирком и ЦИК.

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Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова возмутилась награждением Миненко орденом, ведь ЦИК выражал ему недоверие из-за многочисленных нарушений на выборах, саботажа распоряжений ЦИК по оздоровлению избирательной системы Петербурга и фактического устранения от проведения довыборов в городской ЗакС на место умершего еще в 2019 году депутата-единоросса Павла Зеленкова.

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ЦИК требовал роспуска Горизбиркома, однако члены комиссии, включая Миненко, уходить в отставку не собирались. Теперь же на его место в СМИ прочат давнюю коллегу и знакомую Беглова, главу Курортного района Наталью Чечину, которая работала заместителем Беглова, когда тот сам возглавлял этот район.

Элла Памфилова, возмущаясь вручением Миненко ордена Почета, отметила, что обычно ходатайства о таких наградах подают губернаторы, хотя предварительно согласовывают эти решения с ЦИК, чтобы можно было отметить «самых достойных». Но в этот раз никаких бумаг на эту тему из Петербурга в ЦИК не приходило.