Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова оказалась шокирована награждением главы петербургского Горизбиркома Виктора Миненко орденом Почета. Об этом сообщили в ЦИК.

Виктор Миненко St-petersburg.izbirkom.ru

Заметим, Миненко получил высокую награду из рук губернатора Северной столицы Александра Беглова, хотя ранее ЦИК и Памфилова лично выразили главе петербургского Горизбиркома недоверие из-за очередных нарушений на выборах и требовали его отставки.

«Я не могу в это поверить — этого не может быть! ЦИК подает ходатайство о награждении самых достойных! Миненко В. А. в их числе, естественно, не было. ЦИК России не ходатайствовала даже о благодарности председателю горизбиркома Санкт-Петербурга. Странно было бы ходатайствовать о награждении человека, которому ЦИК России по совокупности его деятельности в избирательной системе оказала недоверие», — заявила Памфилова.

Читайте также: ЦИК не позволил Петербургу голосовать электронно из-за грязных выборов

ЦИК объявила о своем недоверии Миненко в конце сентября, требуя самороспуска от Горизбиркома. Отдельные члены ГИК при этом ответили, что подавать в отставку не собираются. До этого Памфилова неоднократно возмущалась работой петербургской комиссии, а выборы в городе называла самыми грязными в стране.

Читайте также: Горизбирком Петербурга закладывает бомбу под будущие выборы — зампред ЦИК

Зампред ЦИК Николай Булаев заявлял, что своими действиями петербургский Горизбирком «закладывает бомбу» под грядущие выборы 2021 года, так как вместо оздоровления системы ее председатель Миненко решает свои или чьи-то «личностные интересы». Последней каплей стал тот факт, что в Петербурге так и не провели довыборы в городской парламент на место умершего еще летом 2019 года единоросса Павла Зеленкова, воспользовавшись неразберихой с коронавирусом.

Памфилова предположила, что об Ордене Почета для Виктора Миненко, который ранее служил полпредом президента на Северо-Западе, просил губернатор Беглов.

Читайте также: Памфилова: в Петербурге избиркомы превращают в отстойники для «своих людей»

«С другой стороны, право ходатайствовать о награждении имеют губернаторы. Как правило, они всегда согласовывают это предварительно с Центральной избирательной комиссией. В данном случае никакой информации со стороны губернатора Санкт-Петербурга по этому поводу мы не получали», — сообщила председатель ЦИК.

Читайте ранее в этом сюжете: Центризбирком выразил недоверие главе избиркома Петербурга