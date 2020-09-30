Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ на своем заседании 30 сентября признала работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной. Главе петербургского избиркома Виктору Миненко от имени ЦИК выражено недоверие.

«Признать работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии неудовлетворительной. Третий неуд. Выразить недоверие председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктору Александровичу Миненко», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова, сообщает ТАСС.

По данным РИА Новости, ЦИК предложил всем членам горизбиркома Петербурга досрочно сложить их полномочия в связи с признанием их работы неудовлетворительной.

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Напомним, ранее работа горизбиркома Петербурга подвергалась резкой критике со стороны ЦИК и лично Памфиловой. По ее словам, Санкт-Петербургская избирательная комиссия вместо оздоровления избирательной системы города, ославившегося на всю страну своими грязными выборами, занимается «пристраиванием своих людей» на должности в новых территориальных избиркомах.

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Памфилова отметила, что последние несколько выборных циклов в Северной столице были столь безобразными. По мнению Памфиловой, Горизбирком Петербурга «провалил шанс» на оздоровление городской избирательной системы.

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