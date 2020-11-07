Островец, Белоруссия, 7 ноября, 2020, 14:59 — ИА Регнум. Издевательством над демократией назвал выборы президента Соединенных Штатов Америки президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом белорусский лидер заявил 7 ноября, отвечая на вопросы журналистов после посещения Белорусской АЭС, сообщает БелТА.

President.gov.by Александр Лукашенко во время посещения БелАЭС, 7 ноября 2020 года

«Вы посмотрите, что творится с этими выборами (президента США — ИА REGNUM). Это же позорище, издевательство над этой демократией», — заявил он.

Лукашенко также заявил, что посмотрит, как ряд стран Запада потребуют от Соединенных Штатов Америки проведения повторных выборов, как это было в ситуации с выборами президента в возглавляемом им государстве.

«Я могу сейчас сказать: никак, побоятся», — ответил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, нынешние выборы президента Соединенных Штатов Америки запомнятся миру беспрецедентным внутриполитическим кризисом, расколовшим американское общество.

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