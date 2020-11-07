Москва, , 09:04 — REGNUM Выборы президента США-2020 запомнятся всему миру беспрецедентным внутриполитическим кризисом, расколовшим американское общество, Дональд Трамп будет будоражить общественность и выводить людей на улицы, полагают эксперты, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

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"Сегодняшнюю ситуацию в США можно назвать крайне опасной и грозящей социальным взрывом», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»), комментируя обстановку в США после выборов.

По его мнению, какими бы ни были результаты выборов, в нынешних условиях проигравшая сторона будет жестко этому противостоять и бороться, требуя судебной отмены голосования из-за массовых нарушений, провоцируя протестную активность и выплёскивая потоки грязи на конкурента.

Судя по заявлениям кандидатов, никто из них не собирается сдаваться и признавать поражение, по мнению экспертов, несмотря на существенный разрыв в голосах выборщиков, соперники сохраняют равные шансы на победу, а в ряде случаев даже не исключают ничейный исход. Любопытно, что Джо Байден, пообещавший заявить о победе, еще два дня назад, до сих пор этого не сделал, что свидетельствует о его сомнениях, а Трамп, заверивший в победе своих сторонников, постепенно теряет преимущество в колеблющихся штатах директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

«Рискну предположить, что неопределенность в выявлении победителя может продлиться до нескольких дней или даже недель. Очевидно, американский истеблишмент ставит на победу демократа и сделает все, чтобы он выиграл эту гонку. Но, учитывая бойцовский характер действующего президента США, уверен, скорее всего мы станем свидетелями «шоуизации» процесса подсчета оставшихся голосов», — рассуждает Петунин.

Трамп уже направил иски в американские суды с требованием остановить подсчет голосов в ряде штатов, признать недействительными бюллетени, поступающие по почте, а также допустить своих наблюдателей максимально близко к местам подсчета голосов.

«Думаю, Дональд Трамп продолжит работать на публику, будоражить общественность яркими заявлениями, и будет и дальше выводить людей на улицу, оказывая давление на суды и избирательные комиссии в «неподсчитанных» штатах. В такой атмосфере — атмосфере публичной политики — Трамп чувствует себя как рыба в воде, в отличие от Байдена. Вероятно, с каждым днем он будет наращивать напряжение, градус борьбы и захочет сражаться до конца, пока не добьется победы, либо некой неопределенной ситуации, в которой американское общество окажется впервые. И эта ситуация потребует нелинейного решения», — заключил Петунин.

Вместе с тем кандидат от демократов Джо Байден заявил, что по итогам голосования рассчитывает получить больше голосов выборщиков, чем 270, необходимых для победы.

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