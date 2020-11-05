Москва, 5 ноября, 2020, 15:26 — ИА Регнум. Нынешние выборы президента США, действительно, во многом уникальны, но ни победа Трампа, ни победа Байдена не сулит России ничего хорошего, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

(сс) Lorie Shaull Участок для голосования в США

«Мало того, что они проходят в условиях пандемии и существенных карантинных ограничений, что вызвало существенное увеличение времени на подсчет голосов, так как более 100 млн американцев предпочли голосовать по почте, так еще и кандидаты идут «ноздря в ноздрю».

На эту минуту эксперты пока все же отдают победу Байдену, чья политика в отношении торговых войн в целом и взаимоотношений с Европой и Китаем заметно мягче действий Трампа, но, с другой стороны, предполагает существенные изменения по внутриэкономической политике.

В частности, увеличение налогов на корпорации и богатых граждан, и при этом, опирается на заметное увеличение стимулирующих мер. На настоящий момент Джо Байден уже набирает 264 голоса из 270 необходимых. Но радоваться ему, полагаю, еще рано.

4 ноября вечером ведущие мировые СМИ, в том числе агентство Рейтер и газета New York Times, уже успели заявить о победе Джо Байдена в Мичигане.

По мнению журналистов, он также впереди в Висконсине, а лидерство в Пенсильвании Трамп может теоретически растерять за оставшееся время для подведения итогов (в Пенсильвании итоги выборов подводятся целых три дня).

Ожидается, что подсчет голосов не возобновится до вечера 5 ноября, а и в Неваде, традиционно голосующей за республиканцев. При этом хорошо выглядят шансы Байдена в Аризоне, в то время, как Трамп явно побеждает во Флориде, столь важной для общего итога выборов, и в консервативном Техасе.

Кроме того, действующему президенту, по прогнозам ВВС, достанется большинство в Огайо и Миссури — это так называемые «штаты-барометры», победитель в которых, как правило, в итоге занимает Белый дом.

В любом случае в этом год, несмотря на пандемию, наблюдается самая высокая явка за последние 100 лет, а накал борьбы, судя по всему, не будет ослабевать до последней минуты.

С другой стороны, если учесть возможное воздействие результатов выборов президента США на отношения с Россией, то любой расклад не сулит нам ничего хорошего.

И при Трампе в отношении нашей страны было введено беспрецедентно высокое количество санкций (впрочем, их могло бы быть куда больше, если бы Трамп не приостановил значительную часть из них). А уж Байден и вовсе обещает наказывать Россию за каждый «неправильный», по его мнению, шаг», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным Дональд Трамп получил 214 голосов выборщиков, Джозеф Байден — 264. Для победы на выборах необходимо получить 270 голосов выборщиков.

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