Москва, 4 ноября, 2020, 13:41 — ИА Регнум. Свой прогноз на тему того, как будет развиваться ситуация с российской национальной валютой по итогам выборов президента США, прошедших 3 ноября, рассказал 4 ноября руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире радио «Комсомольская Правда».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

По словам эксперта, то, что в данный момент есть небольшой рост фьючерсов заокеанских фондовых бирж, говорит о том они таким образом «празднуют окончание неопределенности», однако, как считает экономист, это несколько преждевременно.

«Если говорить о нашем рынке, то он нас предупреждал о победе Байдена. Потому что это ослабление рубля накануне выборов — это страх того, что Трамп проиграет, Байден победит, а мы сыграем на опережение, соответственно, против рубля. Вот это была наша реакция, домашняя», — заявил Колташов.

При этом он отметил, что в случае, если на выборах в США победит Трамп, рынки также отреагируют на это неплохо, так как нынешний американский лидер хочет не просто раздать деньги, а нацелен на то, чтобы как-то вылечить американскую реальную сферу экономики, сделав ее снова эффективной.

Кроме этого, эксперт указал, что, по его мнению, если бы в России 4 ноября не было бы праздничным днем, вряд ли бы на торгах на бирже продолжилось падение курса рубля.

«Возможно, мы бы не видели какого-то особо лихорадочного состояния у рубля. Хотя какие-то метания были бы в этот день, по крайней мере, внутренней части торгов, просто потому, что рынок уже выбрал победу Байдена (по крайней мере, такие настроения создавали ключевые спекулянты)», — пояснил Колташов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в США сложилась взрывоопасная политическая ситуация в связи с начавшейся борьбой вокруг итогов президентских выборов.