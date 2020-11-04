Берлин, , 13:28 — REGNUM В США сложилась взрывоопасная политическая ситуация в связи с начавшейся борьбой вокруг итогов президентских выборов. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в эфире телеканала ZDF.

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Крамп-Карренбауэр отметила, что исход выборов в США остаётся неясным, а кандидаты уже начали борьбу за легитимность результатов. Она отметила, что многие эксперты справедливо говорят о вероятности конституционного кризиса в США.

«Это очень взрывоопасная ситуация… Безусловно, это то, что должно нас очень беспокоить», — подчеркнула министр.

3 ноября в США прошли президентские выборы, последние избирательные участки закрылись в штате Аляска в 01:00 EST (09:00 мск). Для окончательного подсчёта голосов может потребоваться несколько дней, однако оба кандидата уже заявили об уверенности в своей победе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13:00 мск 4 ноября кандидат от демократов Джозеф Байден лидирует с 224 голосами выборщиков против 213 у республиканца Дональда Трампа. Такие данные приводит газета The Washington Post.

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