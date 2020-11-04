Бишкек, 4 ноября, 2020, 12:53 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Киргизии Курманкул Зулушев в ходе своей первой пресс-конференции отказался говорить на русском языке, отвечая на все вопросы исключительно на киргизском.

Kenesh.kg Курманкул Зулушев

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По словам генпрокурора, он достаточно хорошо знает русский язык, но отвечать на все вопросы будет только на киргизском «в силу уважения к государственному языку».

«Киргизский — самый высокий и почтительный язык», — подчеркнул Зулушев и призвал всех учить киргизский язык.