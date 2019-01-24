В Киргизии националисты предлагают штрафовать за незнание киргизского языка

Бишкек, , 15:51 — REGNUM Бывший генеральный прокурор, а ныне оппозиционный политик Азимбек Бекназаров направил президенту Киргизии, членам правительства и депутатам республиканского парламента обращение в котором предложил ввести штрафы в размере 5,5 тысячи сомов (5,2 тысячи рублей) за незнание государственными служащими киргизского языка.

Также в качестве мер, которые, по его мнению, должны будут усилить позиции киргизского языка в республике, Бекназаров и другие участники «Курултая общественных, политических и патриотических сил» предлагают при принятии на госслужбу требовать обязательное знание киргизского языка.

При этом авторы обращения особо отмечают, что положение киргизского языка якобы существенно ухудшилось после того, как в Конституцию Киргизии в 2000 году была внесена норма об официальном языке — русском.

В качестве примера они приводят ситуацию , когда в России при приеме на работу иностранцы сдают экзамен по русскому языку, в то время как в Киргизии министры и другие чиновники, а также депутаты республиканского парламента могут работать, не зная государственный язык — киргизский.

Помимо этого, Бекназаров и его политические соратники обратили внимание на то, что ситуация со знанием киргизского языка наиболее плохо обстоит в столице Киргизии.

По их словам, даже рекламные вывески в Бишкеке, в большинстве своем, написаны на русском, на китайском, на арабском и на других языках. Также они выразили недовольство тем, что представители международных организаций, работая в республике, не хотят учить киргизский язык или нанимать киргизских переводчиков.

ИА REGNUM напоминает, что ранее политическая оппозиция Киргизии провела «Курултай общественных, политических и патриотических сил», участники которого предложили организовать 24 ноября 2019 года референдум и убрать из Конституции норму о том, что русский язык в республике имеет статус официального.

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В ответ на это киргизская диаспора в России отреагировала открытым обращением, в котором заступилась за русский язык и его носителей, а также настоятельно рекомендовала участникам курултая (народного собрания) «прекратить поднимать популистские вопросы и заняться конкретными делами, направленными на развитие экономики и улучшение жизни людей в Киргизии».

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