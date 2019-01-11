Незнание киргизского языка стало минусом при поступлении в вузы Киргизии

Бишкек, , 13:28 — REGNUM Начиная с 2019 года, знание киргизского языка станет преимуществом при поступлении в высшие учебные заведения Киргизии. Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки, соответствующие изменения внесены по поручению правительства в Положение об отборе и зачислении абитуриентов в вузы.

«При одинаковой сумме баллов общереспубликанского тестирования при зачислении в вузы на грантовые места приоритет отдается абитуриенту, имеющему государственный сертификат системы «Кыргызтест», — уточнили в образовательном ведомстве.

При этом в минобразования отметили, что в 2019 году прохождение тестирования на знание госязыка для абитуриентов будет добровольным.

«Для получения сертификата учащиеся школ с киргизским языком обучения должны будут показать уровень владения не ниже B1, а учащиеся школ с другими языками обучения (русский, узбекский, таджикский) — не ниже уровня А2».

ИА REGNUM напоминает, что за последние несколько лет позиции русского языка в республике ослабли из-за того, что власти республики сделали акцент на более глубоком изучении киргизского и английского языков.

Так, делопроизводство в республике в ближайшие годы полностью переведут на киргизский язык, граждане без достаточного знания киргизского языка уже не могут претендовать на определенные госдолжности. Также в государственных ведомствах вводится обязательное тестирование на знание киргизского языка.

Отметим, что местные чиновники, политические и общественные деятели регулярно заявляют о том, что все граждане Киргизии обязаны знать киргизский язык Для более эффективного продвижения госязыка они неоднократно предлагали лишить русский язык официального статуса и ввести штрафы за незнание киргизского языка.

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Также отдельные чиновники выступают за то, чтобы заменить русский язык на английский. По их мнению, это будет способствовать тому, что киргизстанским школьникам якобы будет легче поступать в вузы США и Евросоюза, а большинство трудовых мигрантов отправится на заработки уже не в Россию, а в Европу.

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