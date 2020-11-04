Вашингтон, 4 ноября, 2020, 10:58 — ИА Регнум. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что одержал победу на выборах главы американского государства. Он сказал об этом 4 ноября в ходе своего выступления в Белом доме, которое транслировалось на странице политика в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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"Честно говоря, мы выиграли эти выборы. <…> Нам даже не нужны все эти штаты для победы», — заявил он.

Также Трамп высказал благодарность жителям США за поддержку и поднял кулак в знак того, что он победил на выборах главы американского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор Тодд Янг поздравил президента США Дональда Трампа с победой в Индиане.