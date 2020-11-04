Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Сенатор Тодд Янг поздравил президента США Дональда Трампа с победой в Индиане, об этом он пишет 4 ноября в своем твиттере.

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«Хотя мы еще не знаем, кто победит на этих выборах, ясно, что Индиана продолжает поддерживать более низкие налоги, меньшее количество регулировок, сильную армию», — пишет сенатор от штата Индиана.

Итоги выборов пока неизвестны, однако выборному штабу действующего президента СШАДональда Трампаудалось победить в тех американских штатах, в которых они не рассчитывали на победу. Об этом 4 ноября заявил американский лидер во время своего выступления, которое транслируется на его странице в соцсети Twitter.