Трамп объяснил, почему демократы хуже Китая и России
Вашингтон, 3 ноября, 2020, 19:22 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью для Fox News, что в США «много обманщиков», с которыми ему приходилось иметь дело.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дональд Трамп
«С какой страной (мне) сложнее всего иметь дело? Это Россия, это Китай, это Северная Корея… Самая сложная страна, с которой приходится иметь дело, — это США», — заявил Трамп.
В качестве главных «обманщиков» Трамп назвал спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера и конгрессмена-демократа Адама Шиффа.
«Я думаю, что все они больные, в какой-то степени», — заключил Трамп.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в США стартовал день выборов президента, основными кандидатами на пост являются действующий глава государства Дональд Трамп и его соперник от демократов Джо Байден.
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