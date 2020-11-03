Вашингтон, 3 ноября, 2020, 19:22 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью для Fox News, что в США «много обманщиков», с которыми ему приходилось иметь дело.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«С какой страной (мне) сложнее всего иметь дело? Это Россия, это Китай, это Северная Корея… Самая сложная страна, с которой приходится иметь дело, — это США» , — заявил Трамп.

В качестве главных «обманщиков» Трамп назвал спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, лидера меньшинства в Сенате Чака Шумера и конгрессмена-демократа Адама Шиффа.

«Я думаю, что все они больные, в какой-то степени» , — заключил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в США стартовал день выборов президента, основными кандидатами на пост являются действующий глава государства Дональд Трамп и его соперник от демократов Джо Байден.

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