Вашингтон, 3 ноября, 2020, 18:53 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден пообещал избирателям «вернуть страну» в сообщении в Twitter в начале дня всеобщих выборов 3 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор

«Мы можем вернуть нашу страну. Мы можем выиграть битву за душу нации» , — написал Байден.

В отдельном сообщении, сопровождающем предвыборный видеоролик, 77-летний кандидат в президенты призвал проголосовать за «новый день для Америки».

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