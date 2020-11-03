Байден пообещал «выиграть битву» и «вернуть страну»
Вашингтон, 3 ноября, 2020, 18:53 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден пообещал избирателям «вернуть страну» в сообщении в Twitter в начале дня всеобщих выборов 3 ноября.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
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«Мы можем вернуть нашу страну. Мы можем выиграть битву за душу нации», — написал Байден.
В отдельном сообщении, сопровождающем предвыборный видеоролик, 77-летний кандидат в президенты призвал проголосовать за «новый день для Америки».
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