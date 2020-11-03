Президент России Владимир Путин 3 ноября совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург, где примет участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин». Мероприятие пройдет на территории пассажирского порта «Морской фасад». Это вторая с начала пандемии поездка президента в Петербург: в последний свой приезд 26 июля 2020 года он участвовал в торжествах, посвящённых Дню Военно-морского флота РФ, и принимал Главный военно-морской парад. Читайте также: Владимир Путин прибыл в Кронштадт для участия в параде ВМФ Ожидается также встреча с губернатором Александром Бегловым. Все подробности поездки президента в Санкт-Петербург — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

13:03 03.11.2020 Поездку Владимира Путина в Петербург и его участие в церемонии поднятия флага накануне подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

13:06 03.11.2020 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов за 10 дней до планируемого приезда президента ушёл на самоизоляцию. Сообщалось, что причиной стала выявленная коронавирусная инфекция у одного из подчиненных. Однако наблюдатели полагали, что это могло быть мерой предосторожности перед встречей с президентом РФ.

13:09 03.11.2020 Мероприятие пройдет не на Адмиралтейских верфях, где достраивали ледокол «Виктор Черномырдин», а в пассажирском порту «Морской фасад», расположенном на намывных территориях Васильевского острова.

13:10 03.11.2020 Специализированный пассажирский порт «Морской фасад» работает с 2008 года, за это время его пассажиропоток превысил 5 млн человек.

13:12 03.11.2020 Пассажирский Порт Санкт-Петербург — первый и единственный в Северо-Западном регионе России специализированный пассажирский порт, расположенный в Санкт-Петербурге на намывных территориях Васильевского острова. Комплекс порта включает семь причалов общей длиной 2212 метров для приема океанских лайнеров длиной до 340 метров, три круизных и один специализированный круизно-паромный терминал. portspb.ru

13:13 03.11.2020 Строительство нового порта в Невской губе началось в 2005 году, а уже в сентябре 2008-го порт принял первое судно с пассажирами на борту. Реализация проекта по строительству порта была осуществлена в рамках государственно-частного партнерства в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 04.10.2006 № 464−75 «О целевой программе Санкт-Петербурга «Реализация инвестиционного проекта по развитию морского пассажирского терминала на Васильевском острове в Санкт-Петербурге». АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» — единственный оператор морского терминала в Пассажирском порту Санкт-Петербург. 27 мая 2011 года после полного завершения строительства и ввода в эксплуатацию 100% акций АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» были переданы городу. В 2018 году в доверительное управление АО «ПП СПб МФ» был передан имущественный комплекс Морского вокзала. Решение было принято совместно с Комитетом по транспорту на Морском совете при Правительстве Санкт-Петербурга от 19.09.2017. portspb.ru

13:16 03.11.2020 Пассажирский порт «Морской фасад». (сс) Monoklon

13:17 03.11.2020 Срок сдачи ледокола переносили несколько раз — сначала из-за ошибок в проекте, затем из-за пожара в ноябре 2018 года. Читайте также: Ледокол «Виктор Черномырдин» подорожал на 4 млрд рублей

13:17 03.11.2020 Ледокол проекта 22 600 «Виктор Черномырдин» мощностью 25 МВт строился по заказу Росморпорта с декабря 2012 года на «Адмиралтейских верфях» (входят в Объединенную судостроительную корпорацию). «Виктор Черномырдин» станет одним из самых мощных в мире неатомных ледоколов, его планируется использовать на Северном морском пути. Судно на данный момент полностью готово к сдаче и проведению ледовых испытаний.

13:21 03.11.2020 Расследование уголовного дела о крупном пожаре на строящемся в Петербурге дизельном ледоколе «Виктор Черномырдин» было завершено в октябре 2019 года. Читайте также: За пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» будут судить двоих судостроителей ЧП произошло в ноябре 2018 года и привело к огромному ущербу для судна, отсрочив его ввод в эксплуатацию. Два человека пострадали, причем один попал в реанимацию с обширными ожогами.

13:21 03.11.2020 Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» является самым большим в мире неатомным ледоколом, его длина — 147 м, ширина — 29 м, автономность плавания — 60 суток, мощность силовой установки — 25 МВт. Он будет способен непрерывно двигаться во льдах толщиной до 2 м и выполнять ледокольные работы во льдах до 3 м. После ввода в строй он должен будет заменить работающий с 1974 г. ледокол «Ермак», активно работающий на Северном морском пути.

13:31 03.11.2020 Ледокол «Виктор Черномырдин» на Адмиралтейских верфях летом 2019 года. Дарья Драй ИА REGNUM

13:32 03.11.2020 Новый ледокол проекта 22 600, построенный по заказу «Росморпорта», будет введен в эксплуатацию в 10-ю годовщину смерти экс-главы правительства РФ Виктора Черномырдина (руководил правительством в 1992—1998 гг.), в честь которого он получил своё название. Читайте также: Президент России 3 ноября побывает в Петербурге

13:38 03.11.2020 Крупнейшая в мире ледокольная флотилия ФГУП «Росморпорт», насчитывающая 37 судов, до конца года пополнится одним из самых мощных неатомных ледоколов « Виктор Черномырдин » мощностью 25 МВт, сообщала в августе 2020 годапресс-служба Росморречфлота со ссылкой на информационные материалы, представленные на совещании руководства и директоров филиалов ФГУП «Росморпорт», состоявшемся в Москве. Для обеспечения ледокольных проводок предприятием в 2020 году использовались 16 линейных ледоколов, 7 линейных мелкосидящих ледоколов, а также 13 вспомогательных и портовых ледоколов и ледокольных буксиров.

13:39 03.11.2020 С начала 2020 года в состав флота предприятия уже вошли 10 новых судов. Это пять буксиров, три маломерных судна различного класса и два современных лоцманских катера с гибридной силовой установкой. До конца года планируется принять в том числе уже упомянутый линейный ледокол мощностью 25 МВт и две грунтоотвозные баржи. А в целом флот ФГУП «Росморпорт» до 2023 года планируется пополнить 24 новыми судами: в 2020 году в его состав войдут 14 единиц, в 2021—2022 годах — 10 судов. rosmorport.ru

13:40 03.11.2020 В 2021—2022 годах планируется пополнение флота предприятия двумя автомобильно-железнодорожными паромами нового поколения, строящимися для обеспечения морского сообщения с Калининградской областью по линии Усть-Луга — Балтийск, пятью буксирами, одним гидрографическим промерным катером, одним многофункциональным судном и одним нефтемусоросборщиком-бонопостановщиком. На текущий момент флот предприятия состоит из 277 судов различных классов и предназначения, что делает ФГУП «Росморпорт» одним из крупнейших судовладельцев России. Ремонт флота предприятия за первое полугодие 2020 года выполнен с опережением на 6% к плану. rosmorport.ru

13:54 03.11.2020 Ледокол «Виктор Черномырдин». (cc) Alekc2m

14:16 03.11.2020 Винто-рулевой комплекс ледокола «Виктор Черномырдин» не имеет аналогов в мировом судостроении: в нем предусмотрены две расположенных по обеим бортам винто-рулевых колонки типа Azipod мощностью по 7,5 МВт и центральный валопровод с винтом фиксированного шага мощностью 10 МВт. Система Azipod представляет собой объединенный в одном устройстве движитель — винт фиксированного шага, приводимый в действие расположенным непосредственно в гондоле винто-рулевого комплекса электрическим двигателем с различными скоростными режимами, и рулевой механизм. Установка может вращаться вокруг вертикальной оси на 360°, что позволяет получить лучшую маневренность судна как по курсу, так и по скорости по сравнению с обычными движительными установками.

14:43 03.11.2020 Ледокол «Виктор Черномырдин» в процессе сборки. (сс) Birulik

15:32 03.11.2020 Ледокол «Виктор Черномырдин» был заложен 11 октября 2012 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в присутствии тогдашнего главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Закладка ледокола «Виктор Черномырдин». Фото: ОСК

15:34 03.11.2020 «Виктор Черномырдин» был спущен на воду 30 декабря 2016 года. «Крестной матерью» ледокола стала заместитель полпреда президента России в СЗФО Любовь Совершаева.

16:23 03.11.2020 Ледокол «Виктор Черномырдин». (cc) Bestalex

17:27 03.11.2020 Спуск на воду ледокола «Виктор Черномырдин» 30.12.216. szfo.gov.ru

17:39 03.11.2020 Владимир Путин прилетел в Санкт-Петербург.

17:47 03.11.2020 На территории пассажирского порта «Морской фасад», куда направляется Владимир Путин, развернут самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Комплекс под маскировочной сетью сфотографировал корреспондент «Фонтанки». Два таких комплекса разворачивали вблизи Крестовского острова летом 2018 года во время чемпионата мира по футболу.

18:03 03.11.2020 Президент России Владимир Путин поднял флаг на самом мощном в мире неатомном ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге.

18:06 03.11.2020 Ледокол «Виктор Черномырдин» в акватории Невы. Фото: ОСК

18:14 03.11.2020 Президент Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на дизельном ледоколе «Виктор Черномырдин» в Санкт-Петербурге 3 ноября. Глава государства пожелал создателям ледокола больших свершений, а экипажу — плодотворной работы. Читайте также: «Пандемия пандемией, но идём вперед»: Путин поднял флаг на ледоколе

18:21 03.11.2020 Ледокол «Виктор Черномырдин» — такой же сильный, каким был выдающийся государственный и политический деятель Виктор Степанович Черномырдин, ушедший из жизни 10 лет назад. Об этом сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии поднятия флага на ледоколе. «Лучшая память о человеке — дать его имя кораблю», — сказал губернатор.

18:22 03.11.2020 В настоящий момент на различных верфях в Петербурге строятся 17 кораблей и судов, из них шесть — гражданская продукция. До 2024 года будут построены 22 корабля и судна. Доля гражданской продукции составляет более 37% от общего объема, а в 2024 году, как планируется, превысит 46%.

18:33 03.11.2020 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил Владимира Путина и правительство России за поддержку петербургского судостроения. По словам градоначальника, судостроительные предприятия Северной столицы полностью обеспечены заказами. «Нам есть чем гордиться. В этом году введен в эксплуатацию построенный на Балтийском заводе уникальный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». Там же, на Балтийском заводе завершено строительство ледокола «Арктика». «Адмиралтейские верфи» сейчас строят уникальную платформу «Северный полюс», которая позволит круглый год проводить исследования в Северном Ледовитом океане. Всего в этом году спущено на воду девять судов», — сказал Александр Беглов в ходе торжественной церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин», построенном в Петербурге.

18:34 03.11.2020 Адмиралтейские верфи. Фото: Дарья Драй ИА REGNUM

18:47 03.11.2020 В Петербурге занято 80% коек, предназначенных для коронавирусных пациентов. Это стало предметом обсуждения президента Владимира Путина и губернатора Петербурга Александра Беглова во время визита главы государства в Северную столицу 3 ноября. Читайте также: Путин и Беглов обсудили число коек для лечения COVID в Петербурге

19:04 03.11.2020 Компания «Метрострой», которая долгие годы единолично строила петербургскую подземку, будет замещена другим предприятием. Об этом отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время визита главы государства в Северную столицу 3 ноября. Путин сам напомнил градоначальнику, что тот желал обсудить ситуацию с метро. Об этом: Беглов доложил Путину о ситуации в метростроении Петербурга

19:52 03.11.2020 [[[video-0]]] На новом линейном дизельном ледоколе «Виктор Черномырдин» состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации. Видео: пресс-служба Кремля

20:44 03.11.2020 Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации на ледоколе «Виктор Черномырдин». kremlin.ru