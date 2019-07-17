Санкт-Петербург, , 13:57 — REGNUM

Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» будет передан ФГУП «Росморпорт» в декабре 2019 г. Об этом договорились руководитель «Росморречфлота» Юрий Цветков и президент государственной Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов — сообщают «Ведомости».

Согласно контракту, заключенному в 2011 г., ледокол планировали сдать заказчику в декабре 2015 г. Однако из-за ошибок в проекте сроки существенно сдвинулись, а строительство самого судна перенесли с «Балтийского завода» на «Адмиралтейские верфи» (оба предприятия входят в ОСК). Итоговая сдача судна заказчику должна была состояться не позднее 25 июня 2019 г., но в ноябре 2018 г. на «Викторе Черномырдине» произошел пожар, который не только принес убытки на 150 млн руб. но и задержал строительство на 3−4 месяца.

ИА REGNUM сообщало о том, что «Адмиралтейские верфи» должны были достроить ледокол до конца сентября 2019 года.

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Стоимость подписанного в 2011 г. контракта составляла 7,95 млрд руб., но по словам источников из Минтранса при сохранении этой цены убыток в производстве ледокола составит 4 млрд руб. Таким образом, строительство «Виктора Черномырдина» обойдется ОСК не менее 12 млрд руб.

«Фактические затраты превышают стоимость контракта по целому ряду причин. Мы рассматриваем и прорабатываем различные варианты компенсации дополнительных затрат. Часть затрат нам ранее была компенсирована», — сказал «Ведомостям» представитель ОСК.

Со своей стороны гендиректор «Росморпорта» Андрей Лаврищев заявил: «Несмотря на затянувшиеся сроки строительства, есть твердая цена государственного контракта на 7,95 млрд руб. Мы не проводим работу по ее увеличению».

Комментируя складывающуюся ситуацию, человек, близкий к Минтрансу, разъясняет: «Холдинг еще не обращался в правительство за компенсацией дополнительных затрат, это целесообразно сделать после сдачи судна».

Вместе с тем ОСК уже попросила правительство перенести сроки сдачи, чтобы избежать возможных штрафов, которые за полгода могут составить около 350 млн руб. В любом случае ледовые испытания «Виктора Черномырдина» будут проведены только в марте —апреле 2020 г. в Карском море (контракт позволяет провести испытания после сдачи судна заказчику).

Строящийся дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» является самым большим в мире неатомным ледоколом, его длина — 147 м, ширина — 29 м, автономность плавания — 60 суток, мощность силовой установки — 25 МВт. Он будет способен непрерывно двигаться во льдах толщиной до 2 м и выполнять ледокольные работы во льдах до 3 м. После ввода в строй он должен будет заменить работающий с 1974 г. ледокол «Ермак», активно работающий на Северном морском пути.