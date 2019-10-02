Санкт-Петербург, , 21:26 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела о крупном пожаре на строящемся в Петербурге дизельном ледоколе «Виктор Черномырдин». ЧП произошло в ноябре 2018 года и привело к огромному ущербу для судна, отсрочив его ввод в эксплуатацию. Два человека пострадали, причем один попал в реанимацию с обширными ожогами.

Ледокол «Виктор Черномырдин» Дарья Драй © ИА REGNUM

Перед правосудием предстанут двое строителей кораблей АО «Адмиралтейские верфи». Они обвиняются в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба.

По данным следствия, накануне ЧП в топливную цистерну главного двигателя ледокола было залито более трех тонн судового топлива. Зная об этом, обвиняемые, игнорируя требования строительной и пожарной безопасности, разрешили проведение газо‑ и электросварочных, а также газорезательных работ в месте примыкания к заправленной топливной цистерне.

«В процессе производства указанных огневых работ в течение всего рабочего дня произошел интенсивный перегрев заполненного топливного резервуара, что привело к его хлопку с последующим разливом остатков топлива и пожару на судне», — пояснили суть случившегося в Северо-Западном следственном управлении СКР на транспорте.

Один из работников подрядной организации получил тяжкий вред здоровью, а строящееся судно было повреждено на общую сумму более 420 млн рублей. Напомним, первоначально назывался ущерб в 150 млн рублей. Выгорело по меньшей мере 300 кв. метров внутренних помещений ледокола.

Уголовное дело в отношении судостроителей с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, на следующий день после пожара прибывший в Петербург премьер Дмитрий Медведев потребовал разобраться с причинами ЧП на ледоколе «Виктор Черномырдин» и принять все меры к усилению безопасности на предприятиях судостроения.

Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» должен быть передан ФГУП «Росморпорт» в декабре 2019 года. Пожар задержал строительство ледокола на 3−4 месяца.

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Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» является самым большим в мире неатомным ледоколом, его длина — 147 м, ширина — 29 м, автономность плавания — 60 суток, мощность силовой установки — 25 МВт. Он будет способен непрерывно двигаться во льдах толщиной до 2 м и выполнять ледокольные работы во льдах до 3 м. После ввода в строй он должен будет заменить работающий с 1974 г. ледокол «Ермак», активно работающий на Северном морском пути.

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