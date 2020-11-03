Санкт-Петербург, , 00:01 — REGNUM Во вторник, 3 ноября, президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург, сообщили в Кремле. Глава государства побывает на «Адмиралтейских верфях» (входят в ОСК), где состоится церемония поднятия флага на дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин».

Ледокол «Виктор Черномырдин» Admship.ru

Как отмечает ТАСС, новый ледокол проекта 22 600, построенный по заказу «Росморпорта», будет введен в эксплуатацию в 10-ю годовщину смерти экс-главы правительства РФ, в честь которого он получил своё название. Ледокол будет работать на Северном морском пути.

Кроме того, по данным СМИ, в ходе поездки в Петербург планируется встреча президента России с губернатором Северной столицы Александром Бегловым. Напомним, что с 24 октября губернатор перешел на дистанционный режим работы.

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