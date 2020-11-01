Баку, 1 ноября, 2020, 14:36 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об «успешном продолжении» военной операции в Карабахе. Об этом он рассказал во время встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу сегодня, 1 ноября, в Баку, сообщает РИА Новости.

President.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Центральном командном пункте Министерства обороны Азербайджана

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Глава Азербайджана утверждает, что вооруженные силы возглавляемого им государства взяли под контроль порядка двухсот населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

«Как вы знаете, операция успешно продолжается. До сегодняшнего дня многие села, города, поселки были освобождены от оккупации, в том числе города Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы. В целом освобождено около 200 населенных пунктов, и это продолжается», — заявил Алиев.

Алиев также рассказал о том, что каждую неделю он сообщает о «новых освобожденных городах и селах». Также глава Азербайджана выразил надежду о «восстановлении территориальной целостности» возглавляемой им республики.

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