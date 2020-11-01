Ереван, , 13:39 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии у него «полноценных доказательств» вербовки и доставки Турцией в Азербайджан «тысяч сирийских наемников». Об этом глава армянского правительства написал сегодня, 1 ноября, на своей странице в социальной сети Facebook.

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На своей странице Пашинян выложил видеозапись допроса сирийца Мухаммада аль-Шхаира, который, по данным правоохранительных органов Армении, был взят в плен в ходе боев в Нагорном Карабахе.

Пашинян пишет, что имеются всеобъемлющие доказательства вербовки тысяч наемников в Сирии и их переброски Турцией в Азербайджан для участия в войне против Карабаха и Армении.

Политик подчеркивает, что доказательства указывают на существование «международной преступной сети», раскрытие которой, как считает Пашинян, не может не остаться без последствий.

Также Пашинян анонсировал публикацию новых доказательств.

Стоит отметить, что Азербайджан и Турция категорически отвергают какое-либо участие в боях в Карабахе боевиков с Ближнего Востока.