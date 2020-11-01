Ереван, 1 ноября 2020, 09:48 — REGNUM В ночь на 1 ноября вооруженные силы Азербайджана применив боевую авиацию нанесли удары по городу Мартуни, сообщает пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своем telegram-канале.
Степанян также отметила, что обстрелам были подвержены также села Аскеранского района.
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По общинам Аветараноц и Сзнек вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из установок «Град» и «Смерч». По информации источника, в результате обстрела нет пострадавших, масштаб материального ущерба устанавливается.