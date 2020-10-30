Красноярск, 30 октября, 2020, 08:35 — ИА Регнум. После экологической катастрофы в Норильске необходимо решить три ключевых задачи. Это реабилитация территории и экологическое оздоровление Норильска в целом, сохранение налоговых отчислений и восстановление жилищного фонда и городской инфраструктуры Норильска. Эта работа должна вестись сообща, «плечом к плечу» с компанией «Норникель», сообщил красноярский губернатор Александр Усс.

Krskstate.ru Пятна на реке после разлива топлива в Норильске

По словам губернатора, подход к реабилитации территории должен быть «ответственным и честным».

«Мы с вами были свидетелями, когда очевидные факты того, что топливо попало в Пясино, что оно ушло дальше — это говорят и независимые экологи, и наши надзорные службы, — почему-то отрицаются. Сейчас поставлен вопрос, и поставлен правильно, о ликвидации накопленного экологического ущерба, а его там много», — сказал Усс.

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Он подчеркнул, что важная задача — это экологическое оздоровление Норильска.

«Ведь когда предприятие приватизировали за символические деньги 170 миллионов долларов, и сумма эта отбилась уже сотни раз, то собственники должны были забирать не только вершки, но и корешки», — заявил глава региона в интервью телеканалу «Россия».

Также Усс ставит задачу не потерять налоговых отчислений:

«Сегодня предполагается, что затраты на рекультивацию территории, на ликвидацию разлива — это потери компании, они будут снижать налогооблагаемую базу».

По подсчётам краевых властей, бюджет региона может потерять от 17 до 20 млрд рублей. Эта сумма, равная годовому бюджету Норильска.

«Край не может пострадать дважды — с одной стороны, от нанесения ущерба природе, а с другой стороны, за наши деньги этот ущерб будет ликвидироваться», — рассуждает Александр Усс.

Третьей важной задачей он назвал восстановление жилищного фонда и городской инфраструктуры Норильска:

«В своё время город был городом-комбинатом, но в 2001 году компания сбросила всё это на городской бюджет, причем и без должной оценки, и, естественно, без ремонта».

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Разработанная программа реновации жилья стоит 85 млрд. По мнению Усса, доля финансирования этой программы за счёт компании должна быть увеличена до 70% или более. Обосновывая свои доводы, губернатор заявил, что акционеры получают солидную сумму:

«В прошлом году было начислено 323 миллиарда (рублей) дивидендов. 323 миллиарда! Наш с вами бюджет всего края 250−260 миллиардов. 323 миллиарда получают акционеры. Что касается налогов — это в 2−2,5 раза ниже, чем налоги, которые платятся во все уровни бюджета».

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Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа в Норильске произошла 29 мая 2020 года. На ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит компании «Норникель») разлилось свыше 21 тыс. тонн дизельного топлива. Оно попало в водные объекты. Была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Росприроднадзор подсчитал, что сумма возмещения вреда, причиненного компанией окружающей среде, составляет 147,78 млрд рублей. Предприятие не согласилось с этой суммой. По его подсчётам, ущерб составил 21,4 млрд рублей.

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