Норильск, Красноярский край, , 11:44 — REGNUM Водные объекты оказались существенно загрязнены в результате разлива топлива в Норильске, произошедшего в конце мая 2020 года. Экологи сделали вывод, что в будущем произошедшая авария негативно скажется на развитии флоры и фауны. Такое заявление прозвучало 14 октября на выездном совещании Совфеда РФ по Норильску в Красноярском крае.

Мертвая рыба

В частности, очень большой ущерб был нанесён краснокнижным видам рыб ручья Надеждинского, рек Талдыкан, Амбарная, Пясино, озера Пясино, подчеркнул заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Михаил Иваник. Анализы подтвердили наличие в рыбе нефтепродуктов, она непригодна для дальнейшего употребления.

В натуральном выражении ущерб составил около 9 тыс. тонн, в денежном — свыше 3,6 млрд рублей.

Иваник отметил, что для воспроизведения молоди рыбы ведомство предложило построить три рыборазводных завода за счёт хозяйствующего субъекта.

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«Но даже при этих условиях на восстановление рыбных запасов потребуется не менее 15 лет», — резюмировал он.

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Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа произошла в Норильске в конце мая 2020 года. На ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» разлилось более 21 тыс. тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в водные объекты. Была объявлена ЧС федерального уровня. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 млрд рублей. Предприятие с этой цифрой не согласно и оценивает ущерб в 21,4 млрд рублей.

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