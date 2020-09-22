Красноярск, , 07:46 — REGNUM Руководитель Енисейского территориального Управления Федерального агентства по рыболовству Андрей Голонопулос заявил, что разлившиеся весной в Красноярском крае нефтепродукты дошли до Карского моря и озеро Пясино стало мёртвым. Об этом в своем телеграм-канале по итогам выездного совещания в Дудинке сообщила депутат Заксобрания Красноярского края Елена Пензина.

Красноярский край. Последствия разлива нефтепродуктов. Почва пропитана отходами производства Цитата из телеграм-канала депутата заксобрания Красноярского края Елены Пензиной

Красноярский край, озеро Пясино стало мёртвым Цитата из телеграм-канала депутата заксобрания Красноярского края Елены Пензиной

«На аварийной территории от Норильска до озера Пясино выявлено превышение ПДК по ряду тяжёлых металлов. Это означает, что катастрофа позволила понять реальную картину с экологией в зоне действия комбината. То есть компания регулярно, на протяжении уже 85 лет, сбрасывает отходы производства в тундру», — пишет депутат в своем телеграм-канале.

Осётр. Озеро Пясино Цитата из телеграм-канала депутата заксобрания Красноярского края Елены Пензиной

Как уже сообщало ИА REGNUM, крупная авария на АО «НТЭК» произошла 29 мая 2020 г. в Кайеркане на ТЭЦ-3: в результате разлива дизельного топлива было загрязнено свыше 180 тыс. м². Органический загрязнитель попал в реки Амбарная и Далдыкан. Внеплановая федеральная проверка выявила 139 нарушений в работе АО «Норильско-Таймырской энергетической компании» (г. Норильск, Красноярский край), сообщили 8 сентября в пресс-службе Росприроднадзора.

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