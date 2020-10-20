Москва, , 04:22 — REGNUM Суммарный штраф АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит компании «Норникель») по результатам проведённой Росприроднадзором проверки в связи с разливом топлива составил 520,5 тысячи рублей. Об этом руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова заявила в интервью телепрограмме «Познер» на Первом канале.

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Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе Росприроднадзора, необходимо различать понятия «суммарный штраф» и «сумма возмещения вреда». Так, по данным ведомства, сумма возмещения вреда, причиненного компанией окружающей среде, составляет 147,78 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа в Норильске произошла 29 мая 2020 года. На ТЭЦ-3 НТЭК разлилось более 21 тыс. тонн дизельного топлива. Оно попало в водные объекты. Была объявлена ЧС федерального характера. Предприятие не согласилось с Росприроднадзором в оценке ущерба окружающей среде. По подсчётам предприятия, ущерб составил 21,4 млрд рублей.

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