Москва, 29 октября, 2020, 20:36 — ИА Регнум. Слишком поспешная реакция стран НАТО на инициативу Москвы по деэскалации на европейской территории в условиях отсутствия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) говорит о нежелании альянса найти выход из сложной ситуации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Об этом сообщила 29 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:

«Такую позицию европейцев сложно рассматривать иначе, чем свидетельство нежелания заниматься совместным поиском взаимоприемлемого урегулирования сложившегося в ракетной сфере кризиса, всю полноту ответственности за который несут США и их союзники по НАТО, безоговорочно поддерживающие Вашингтон».

Российский дипломат добавила, что по такому важному вопросу, как верификация, президент России Владимир Путин в своей инициативе предложил конкретные меры. Они «напрямую способствовали бы урегулированию озабоченности, имеющейся как у Российской Федерации, так и у НАТО».

Однако со стороны НАТО уже прозвучали негативные отзывы. Так, германский МИД, ссылаясь на заявление генсека НАТО, заявил, что предложение Москвы не вызывает доверия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 октября, помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Пентагон готов для защиты от России развернуть ракеты средней и меньшей дальности в ЕС.

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