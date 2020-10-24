Минск, 24 октября, 2020, 14:00 — ИА Регнум. В Белоруссии по состоянию на 24 октября выявили 91 978 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка в маске

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82 670 пациентов из общего числа инфицированных выздоровели, 953 — скончались.

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На текущий момент в республике провели 2 347 375 тестирований на SARS-CoV-2.

За сутки в республике подтвердили 811 случаев инфицирования, выздоровели 534 пациента, скончались четыре человека. 26 519 тестов было проведено за минувшие сутки.

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