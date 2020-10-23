Минск, , 14:39 — REGNUM Несанкционированные протестные акции, которые начались в Белоруссии после выборов президента страны, состоявшихся 9 августа, стали причиной роста числа выявляемых ежесуточно случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

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«Я еще думаю: если бы мы с этими протестунами по Минску по улицам не тягались, была бы совсем другая ситуация. У нас Минск дает половину заболевших. А в первую волну давал 25−30%. Потому что больше всего мы таскаемся по улицам именно в Минске», — сказал он.

Также Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавируса контролируемой, однако отметил, что расслабляться в этом смысле ни в коем случае нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он не является сторонником митинга в поддержку действующего главы государства, организуемого Федерацией профсоюзов Белоруссии совместно с другими общественными организациями.